三大電子權值股台積電(2330)、鴻海(2317)及聯發科(2454)回神，台股震盪收高，終場以16419.38點作收，上漲116.03點，漲幅0.71％，整體量能仍不足，今天成交金額2558.83億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，3月景氣對策信號綜合判斷分數為31分，較上月減少3分，燈號從黃紅燈轉呈綠燈；領先指標續呈下跌，同時指標經回溯修正後呈連續4個月下跌，顯示景氣擴張力道趨緩，受到俄烏戰爭影響，全球經貿成長步調放緩，影響股市及企業信心。

不過，受惠5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求續強，且整體外需動能持續，3月出口保持強勁成長；內需部分，雖國內受新冠疫情影響，惟隨國內疫苗覆蓋率持續提高，加以國內經濟活動如常，批發、零售及餐飲業營業額仍較去年同期擴增。展望未來，俄烏軍事衝突未歇，加劇全球通膨壓力，恐抑制全球經貿成長力道，且供應鏈瓶頸問題未解，新冠疫情仍存，增添未來不確定性，後續發展仍須密切關注。

4月台幣至今貶值幅度超過2.5％，在只剩一個交易日下，台幣貶勢難以反轉，根據歷史經驗來看，統計1995年以來台幣單月貶值超過2.5％的時間共計16次，當月平均指數在台幣貶值下平均下跌幅度4.41％，不過，次月平均則上漲0.81％，由於4月跌幅跌幅已經來到7.86％，大於平均跌幅，加上過往經驗來看，預期後續台股跌幅有機會收斂，出現反彈，至於反彈族群，根據過往10年5月各類股表現，食品、資訊服務、金融保險、百貨上漲機率超過70％，玻陶、橡膠、塑膠、鋼鐵、油電燃氣等下跌機率高達80％以上，顯示金融、內需股5月表現相對強勢。