5月即將到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖5月運勢，生肖屬鼠、牛、龍、蛇、羊、猴、雞、狗運勢順遂，身邊有好事發生，但是屬虎、兔、馬、豬的人則要多多注意，以免惹禍上身。

▍生肖鼠

屬鼠人5月可以享福，萬事如意，有他人的幫助不用太操心，日子過得非常舒適。男性愛情運極佳，能遇到良緣，生活中充滿了浪漫，不但有愛情滋潤，還有充足的金錢，非常的幸福。

▍生肖牛

屬牛人5月走貴人運，貴人的幫助帶旺事業高升，好事從天而降。會因自身的努力吸引到伯樂，得到指點獲得成績，讓身邊人非常欽佩。同時，對投資的判斷力增強，有望賺到滿意的收入。

▍生肖虎

屬虎人5月運氣不佳，容易遇到煩心的事，例如：破財、失業、與人吵架等，令心情非常低落。心情不好壓力大，使得身體易出毛病，要適當休息，另外可去健身，等到大汗淋漓時壞情緒也將慢慢消散。

▍生肖兔

5月屬兔人腦袋不清楚，容易遇到各種困難，需要保持積極向上的態度，工作中可向有經驗的同事請教，找出問題的關鍵。與人合作時，一定要白紙黑字立下規矩，並謹慎小心，以免造成自身的損失。

▍生肖龍

5月屬龍人進入了高峰期，走到哪裡都很有面子。實力增加，身邊機遇多多，有利於才能的發揮。口碑好，容易博得名聲和地位，不驕不躁，擁有穩定的情緒，擁抱健康享受生活。

▍生肖蛇

5月屬蛇人能得到長輩的助力，適合開拓新的領域，去實現自己的夢想。多注意拉近與上司、長輩的關係，可以少走冤枉路，提升成功機率。這次的幸運很難得，要好好珍惜。

▍生肖馬

屬馬人5月是非多，爭吵、糾紛嚴重影響生活。麻煩事不斷，為長輩之事操勞，溝通不暢易有摩擦，建議克制情緒，多些耐心。工作上除了做好自己的任務外，還要學會與周邊的人相處，這樣就能度過難關。

▍生肖羊

幸運的屬羊人5月財富事業都順遂，收穫多多，令人羨慕。外出運氣好，適合動中求財，穩紮穩打有望讓存款數字再破新高。有計畫就去執行，一整個月一帆風順，做什麼都水到渠成。

▍生肖猴

屬猴人一向運氣不差，5月依然喜事連連，好人緣帶來好運氣，在貴人的幫助下易有諸多驚喜。錢財到來，以往的付出得到回報，資產提升，出手闊綽，成為朋友們羨慕的對象。

▍生肖雞

屬雞人工作順利，有可能會有漲薪水、得獎金的好事，能增加生活來源，讓物質更豐富。積極努力，只要找對方向便大有斬獲，每一分辛苦都不會白費，因為貴人出現，一切都將往好的方向發展。

▍生肖狗

屬狗人適合存錢理財，多學學這方面的知識，有利於財富的增長。單身者正在走桃花運，得到愛神眷顧，異性緣極佳，不需過多努力，就吸引了大家的眼光，談戀愛輕而易舉。

▍生肖豬

屬豬人是非多，言行舉止要多約束自己，以免惹來麻煩。容易破財，投資必有風險，不要急於求成，穩紮穩打最重要。身體狀況較差，健康方面容易出問題，要多留心，而且外出辦事或者駕駛時也要注意安全。

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