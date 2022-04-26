近來本土疫情持續延燒，不少人都希望都平安度過，再過幾天即將邁入5月，通靈大師江嘉葉也為讀者分析12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在5月份，家運越來越好，如果家人間之前有什麼誤會或是摩擦，都能夠透過溝通來緩解緊張狀況，讓每個人的感情越來越好，如果是老闆或是領導者，也能透過溝通，增加屬下的向心力，讓大家更願意為公司努力。財運上有偏財的運勢，可以看看身邊有沒有短期性的投資，嘗試看看，但大多屬於小偏財，只可用閒錢來運用。健康上容易出現頭痛的問題，主要是因為日夜溫差太大，或是在室內外進出時，冷熱交替頻繁所造成，建議要多注意溫度變化。

幸運數字：20

吉祥方位：南方

生肖牛

屬牛人在5月份，容易遇到抉擇性的問題，讓你猶豫不決，不知如何做出決定，因此會讓事情停滯不前，可能會出現在工作、買賣、情感上，現階段的你，要保有一定的耐心，冷靜思考，運用智慧去分析狀況，可以試著把事情想得長遠一點，不要只顧眼前短暫利益，否則恐有先甜後苦的狀況產生，等到要收拾殘局時，被自己的選擇反撲，才悔不當初。另外在本月易有小人或豬隊友的出現，會有口蜜腹劍的情形，或是亂出餿主意的狀況，所以自己還是要多謹慎，不要被他人不負責任的言論所左右。

幸運數字：22

吉祥方位：東方

生肖虎

屬虎人在5月份，運勢相當強盛，尤其在事業上的發展，位居本月之冠，同時自己也有一股向上的能量，願意為工作而努力，但是要注意，性情不可過於急躁，太想成功容易因為自己過於拚鬥，而給他人造成壓力，讓同事間的相處，產生不愉悅的狀況，有時輕鬆一下，才能增進工作上的樂趣。到了下半月時，之前的努力成果，會慢慢的浮現出來，也會受到許多人的稱讚，自己會有一種功成名就，終於看到成功果實的心情，但是要切記，必須謙虛待人，不可太過於自滿，才不致招來妒忌。

幸運數字：21

吉祥方位：西方

生肖兔

屬兔人在5月份，擁有非常好的人際關係，相當適合參加宴會、聚會等各種社交場合活動，在眾人面前，能夠很輕鬆的展現出個人魅力，既使自己保持低調，也容易成為注目的焦點，讓許多人對你產生相當好的印象，隨之而來的就是桃花的出現，除了感情桃花外，也會有事業桃花，可以多加利用這個月的人際運勢。財運上很適合投機性的短期投資，可以買幾張刮刮樂來試試手氣，如果是從事股票投資，也可以短期的方向為主，但是要切記，無論是哪種方式，都不可過於貪心，才不會造成損失。

幸運數字：18

吉祥方位：任何方位皆吉

生肖龍

屬龍人在5月份，是個多愁善感的季節，雖然心中有一股衝勁，想要完成某些事情，可是卻又患得患失，深鎖眉頭、舉步不前，深怕自己一不小心，就會落入失敗的窘境，這樣的想法其實是多餘的，基本上本月的運勢不錯，請不要瞻前顧後，應該要大膽的向前邁進，在工作上不要退縮，要積極爭取，勇敢的提出新計畫，能獲得上司的讚賞，或是努力去遊說客戶，才能完成自己的業績，在感情上，也不要畏畏縮縮，對自己心儀的對象或伴侶，不需要隱藏內心的情意，大聲的把愛說出來，絕對能讓彼此的感情更為甜蜜。

幸運數字：8

吉祥方位：南方

生肖蛇

屬蛇人在5月份，容易遇到天外飛來的阻礙，俗話說明槍易躲，暗箭難防，但屬蛇人本月遇到的不是暗箭，而是明目張膽向你挑戰的對手，並且公然對你放箭，想要中傷你，此時千萬不要慌張，要冷靜思考，無須直接與對方短兵相接，可以尋求德高望重的長輩來協助，幫忙調停，自然能夠獲得一個公道的結果。在健康上要多注意膝蓋的問題，不要有太高強度的運動，如果有去健身房，要減少深蹲的訓練，若是年齡較高的長者，也避免爬樓梯，容易因腿腳無力而造成損傷。另外在這段時間，如果身邊的人遇到困難，記得要伸出援手，情義相挺，未來對方將會給予加倍的回報，成為你的貴人。

幸運數字：7

吉祥方位：西方