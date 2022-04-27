近來本土疫情持續延燒，不少人都希望都平安度過，再過幾天即將邁入5月，通靈大師江嘉葉也為讀者分析12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖馬

屬馬人在5月份，成眾星拱月之姿，能獲得身旁親友的愛戴，得到眾人的喜愛，可以說是如魚得水，無往不利，只可惜自身沉溺於喜悅的情緒中而不思進取，欠缺努力的動力，實在可惜，建議屬馬人要好好把握這大好時光，當身邊的人給予助力時，自己更要努力，才能在工作事業上，有更好的發展。感情上，目前尚未出現曙光，期盼的對象暫時沒有到來，所以還是別把心思放在情感上，趁這個時候可以好好充實自己，增加自身的能量及涵養，培養更多的魅力，才能在桃花到來時，展現強大的吸引力。

幸運數字：10

吉祥方位：西方

生肖羊

屬羊人在5月份，有合作愉快的機緣，舉凡各種買賣契約，在本月都能夠塵埃落定，容易獲得一個雙方滿意的好結果，因此可要好好把握本月的好運勢，積極去協商談判。另外在感情上，本月桃花相當旺盛，有機會步入禮堂，結婚、求婚、表白都是好時機，但若是已婚者，則反而是犯桃花劫，尤以男性為重，對方是一位具有母愛的女性，身材有些豐腴，可能是長輩，會在關心你的時候，同時對你放電，這時可要控制住心性，否則一不小心陷入桃花劫中，就會鬧得後宮起火，難以收拾。

幸運數字：10

吉祥方位：西方

生肖猴

屬猴人在5月份，是個非常有活力，又積極的一個月，對於自己嚮往的事物，會全心全意投入，而且樂此不疲，無論是在工作、感情、嗜好上都是如此，但凡事不可過度，太過於投入，反而會對自己的身心健康造成傷害，因此建議屬猴人，在面對自己喜愛的事物時，要懂得適可而止，不可過量，如工作上的努力，雖然可以帶來成就感，但是也要記得多休息，感情上如果常常膩在一起，對方反而會產生倦怠感，基本上，本月得月令來合，運勢相當不錯，只要明白取捨的道理，這個月就能安穩度過，不會到頭來讓自己感到失望。

幸運數字：12

吉祥方位：南方

生肖雞

屬雞人在5月份，容易陷入鬼打牆的迷霧之中，對於簡單不過的事情，會不斷的鑽牛角尖，讓自己的思緒找不到出口，加上猶豫不決的判斷，更是難以跳脫這樣的困境之中，嚴重者，可能會拒絕與外界接觸，封閉自己，甚至造成精神上的焦慮疾病，尤以感情的問題居多，建議不要把自己關起來，可以多出去走走，看看外面的風景，如此可調劑身心，獲得更多的靈感啟發。本月財運其實不錯，能夠獲得意外的小收穫，也有投資獲利的好消息，但自身的情緒要多做調整，才不會陷入感情的糾結之中，也錯過了本月的好財運。

幸運數字：18

吉祥方位：西北方

生肖狗

屬狗人在5月份，一些讓你原本感到安心的事物，容易有突發狀況的產生，這會讓你措手不及，特別是在交通工具上，所以自身擁有汽、機車的人，一定要記得去做保養或檢查，以免在路上突然發生故障的情形，耽誤了時間，也損失更多的金錢。如果這個月有些事情是無法掌握的，例如求職或是糾紛，自己不要太頹喪，也不要太激進，現在只能用時間來等待結果，好好的調適心情，到了月底的時候，一切都會改觀，事情不會如你所想的那麼嚴重，最後還是會出現轉機的。

幸運數字：18、20

吉祥方位：西方

生肖豬

屬豬人在5月份，有一種跌落谷底的感覺，自己原本在工作上的王位，或是穩定的生活，會突然被剝奪，或是自己原本的光彩，被他人搶去，讓你有種莫名的失落感，不過好在本月有貴人運，在你覺得掉入黑暗之中時，光明的使者會突然在你身旁出現，他是個講道理、重規矩的人，會在你危難的時候拉你一把，但是他的個性很直，也許是刀子口豆腐心，在幫助你的同時，也會給你很多嚴厲的責備，所謂忠言逆耳，自己可要多虛心受教。健康上有些營養不均衡的狀況，要多注意蔬果的攝取，避免過多大魚大肉的情形。

幸運數字：20

吉祥方位：北方