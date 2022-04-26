時光飛逝，2022年即將來到5月，命理專家小孟老師在臉書粉專上發文，點名4個在5月特別容易被小人纏身的星座，像是摩羯座會遇到講自己八卦的小人，處女座得小心投資理財方面的小人。除此之外，小孟老師也提供一招破解方法，讓這4個星座的人都能順利度過5月，不受小人干擾。

TOP4：摩羯座

摩羯座在5月受到冥王星逆行影響，身邊會有人把你的是非八卦講出去，所以千萬要「忌口」，不要把太多自己的事情說給別人聽。

TOP3：處女座

處女座在5月需要小心投資訊息，容易遇到投資小人，如果有人告訴你要投資某個股票或是某樣商品，都千萬不要衝動，以免被套牢就不好了。

TOP2：金牛座

金牛座在5月23日開始受到水逆影響，記得不要幫忙協調事情，若是做了容易造成吃力不討好的窘境，兩邊人都得罪、都在說你的壞話。

TOP1：雙子座

雙子座從5月10日開始受到水逆影響，容易在人際互動上產生誤會，引來小人危機，建議在和人相處時，講話不要太直，多多讚美他人，就能化解小人纏身。

除此之外，小孟老師也提供一招破解小人的方法，只要在包包裡放一雙寫有「打小人」的竹筷子，就可以「棒打小人」，將不懷好意的人都趕走。