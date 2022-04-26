「相聲瓦舍」創辦人之一宋少卿，曾因多次酒駕上路遭逮，他去年底再度酒駕追撞計程車，酒測值高達0.95毫克，而宋出包後頻向社會大眾道歉，更當庭認罪，請求法官給予易科罰金機會。新北地院今宣判，判處宋少卿5月徒刑，併科罰金5萬元，刑責部分可易科罰金15萬元。

宋少卿去年12月28日凌晨駕車行經新北市板橋區南門街、府中路口時，緩速滑行追撞前方停等紅燈的計程車，訊後被以3萬元交保，新北地檢署1月間依公共危險罪起訴。起訴指出，宋少卿2002年、2004年各有酒駕紀錄，分被判罰金、3月徒刑。

儘管此次遭查獲酒駕已逾10多年，不算累犯，公訴檢察官仍認為，宋身為名人未愛惜羽毛，加上社會大眾近年對酒駕態度反感，希望法官從重量刑，判處9月徒刑，以收警惕效果。

宋少卿出包後，屢次向公眾致歉，直言「犯了錯必須要接受」，除了坦承自己做了不良示範，也希望用自身經歷，呼籲大眾喝酒不要開車、騎車，並坦然接受演出被取消等影響，案件審理期間，更當庭認罪，盼法官給予減輕刑度、易科罰金的機會。