經市黨部舉辦協調會，拍板民調時間。（柯宗緯翻攝）

經市黨部舉辦協調會，拍板民調時間。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市黨部今（26）日召開議員初選協調會，拍板左營楠梓選區5月26日至28日電話民調，前鎮小港選區5月12日至14日，左楠為5名新人搶1席，鎮港則由2新人爭取1席。市黨部指出，協調過程順利，期望初選過程順利圓滿，並力拚議會席次過半。

國民黨高雄市議員黨內提名登記，4月15日已登記截止，共計39人完成登記，其中第四選區（左營楠梓）提名5席，現任4席登記，共9人登記，第5席提名，由5位新人爭取。第十選區（前鎮小港）提名3席、現任2席登記，共有4人登記，將由2位新人初選搶第3席。

今早國民黨高市黨部主委許福明邀集左楠選區參選人白喬茵、李昶志、李鎧名、莊為傑、侯亞寧；鎮港選區參選人呂謦煒、陳識明等參選人分別召開初選協調會，協調會均由本人出席參加。

這次黨內初選採全民調方式進行，經協調選出民調公司，左楠選區民調時間為5月26日至28日晚間6時至9時30分，鎮港選區5月12日至14日晚間6時30分至10時。

市黨部表示，此次協調過程，參選人充分表達意見與共同提出最好的決定，參選人也展現君子風度，希望參選人在初選期間展現出最優秀的一面給市民朋友，期望初選過程順利圓滿，初選過後共同支持勝出的同志，一起為國民黨議會席次過半共同努力。