台達電(2308)將於4月29日舉行法說會，大陸上海及昆山等華東地區封城停工，至今復工腳步緩慢，台達電吳江廠也受影響，衝擊4月營收，不過訂單都在手上，台達電預期5月狀況會比較好，台達電今天盤中股價擺脫外資連兩日賣超陰霾止跌反彈，重回250元關卡。

受惠於伺服器/資料庫中心、電動車等各項產品需求強勁，台達電3月合併營收攀升至306.48億元，月增20%，年增13%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收825.38億元，年增13.87%，為單季歷史次高及歷年同期新高。

台達電將於4月29日舉行法說會，公布第1季財報，並說明第2季展望；大陸上海及昆山等華東地區封城停工至今快一個月，雖然陸續復工，但復工腳步緩慢，加上物流不順，對4月營收衝擊已難避免。

台達電執行長鄭平日前表示，由於封控以華東地區為主，致使供應鏈、物流運輸受到影響，也影響到台達吳江廠，公司因已分散產能到印度、泰國及歐洲，所以整體來看，封城影響性還好，預估4月全球產能有兩成影響，5月狀況會比較好，若接下來順利復工，5、6月看能不能用其他方式去填補出貨。