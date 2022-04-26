台股昨（25日）收跌404點，今（26日）出現反彈，以16677.84點開出，上漲逾53點，隨後漲幅擴大至超過百點，台積電漲4元觸及551元，航運長榮、萬海及陽明加上金融族群皆出現1%左右的漲幅。

受國際情勢不穩，聯準會鷹派態度更為強勢、大陸持續封城及美股上周五重挫千點等利空因素影響，台股昨盤中一度暴跌逾440點，終場收跌404點，收在16620.9點，創逾半年新低，成交值為3016.95億。

觀察三大法人動向，三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超487.77億，自營商賣超71.5億，投信買超5.69億，外資及陸資賣超421.96億。

周一美股出現反彈，道瓊漲238.06點（或0.70%）至34049.46點，那斯達克指數上揚165.56點（或1.29%）至13004.85點，標普500指數漲24.34點（或0.57%）至4296.12點，費城半導體漲52.56點（或1.76%）至3042.39點。

針對台股後市，工商時報報導，第一金投顧董事長陳奕光表示，台股受累於美企財報疲弱、新台幣續貶、本土疫情三大利空，但影響已陸續反應，投資人可關注4月底至5月初的「五大利多」，包括融資維持率接近前波低點、台積電有望跌深反彈、年線下周扣抵相對低點、官股大買、聯發科及聯電法說會表現等。

陳奕光直言，台股每次大跌都是「天上掉下來的禮物」，25日在恐慌性多殺多後提前落底，盤中低點16,579點將成短線低點，五一連假前有望上演「先下後上」，有望向萬七叩關。