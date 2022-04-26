凱美(2375)第1季稅後盈餘為2.55億元，年增4.97%，每股盈餘為1.88元，大陸本土疫情持續延燒，物流不通導致凱美4月及5月營運受到衝擊，公司亦謹慎看待第2季營運，不過由於短線股價跌幅已深，今天盤中股價止跌反彈。

大陸自3月中起本土疫情大爆發，上海及昆山相繼封城至今復工腳步緩慢，物流干擾及客戶停工干擾凱美出貨，其中影響較大為電阻相關產品，至於電容及風扇產品出貨還算不錯，整體來看，凱美4月及5月營運難免受到影響，亦讓公司對第2季營運看法轉趨謹慎。

凱美第1季合併營收為15.05億元，年減12.28%，營業毛利為2.63億元，年減28.82%，合併毛利率為17.52%，年減4.08個百分點，營業淨利為9199萬元，年減42.64%，稅後盈餘為2.55億元，年增4.97%，每股盈餘為1.88元。

凱美表示，目前出貨受到物流影響，公司將在客戶全面復工後全力出貨，降低大陸封城停工對營運的衝擊。