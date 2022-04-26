面板第一季法說會今天下午由友達(2409)及中光電(5371)率先起跑，不過，外資及本土法人今天出具報告都認為，受到俄烏戰事與大陸疫情封控影響，整體景氣不確定性增加，面板業2022年供過於求加劇，美系外資調降友達(2409)、群創(3481)評等至至「減碼」，目標價分別由18.5元及15元下修至15元及12.2元。本土法人維持友達和群創「持有」評等，目標價為18元、15元。

研調機構4月IT面板報價方面，顯示器、筆電分別下跌5～9％、4～7％；中小電視面板因近現金成本而跌幅收斂下跌0～1％，中大電視面板跌幅1～3％。其中電視面板已跌回2019年第四季的起漲點。

美系外資在最新出爐的報告中表示，面板價格第二季已季減中個位數，IT面板衰退將達中雙位數，相較第一季8～9％跌幅開始擴大，估計友達、群創營益率接近損益兩平。展望第三季，訂單能見度也不明朗，儘管電視面板可望反彈，不過獲利提升空間有限。

本土法人認為，俄烏戰爭加速原物料上揚間接使終端消費行為更加保守，全球通膨上升亦提升LCD整機售價直接影響消費及商用需求，加上品牌商已建有部分面板庫存，對於第二季面板價格看法持續偏淡，IT跌幅將高於第一季。

此外，4月初起大陸在上海、昆山、蘇州等地區因疫情封城及停工，供應鏈營運中斷及減產，也削弱大陸地區需求，讓面板業雪上加霜，將2022年需求年增率4～5％下修至2％以內，供過於求加劇，影響面板廠今年獲利。