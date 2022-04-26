高雄市青梅正值採收季節，產季到4月底近尾聲，過去一年因疫情影響，青梅銷量不如以往進而影響今年收購的量與價格。

阿布斯主委表示，彙整族人的困境與農業局共同研議，很感謝農業局長張清榮展現積極態度，立即前往那瑪夏區及桃源區進行會勘，並大力協助與農會溝通，增加收購量。另外，市府參考去年雨災期間芒果受災戶補助方案，研擬急難救助專案，依生活經濟條件分級，給予經濟上實質困難之梅農提供補助，目前尚未定案，持續努力研議中。(記者 賴奕熏報導)