氣象職人吳聖宇表示，今日北部、東半部雲量偏多，與昨日高溫相比下降8度以上，且有短暫降雨機會，中南部則是維持多雲到晴的好天氣，不過周日起東北季風增強，北部、東半部會持續有短暫陣雨，降雨情況會比今日明顯。另外，中央氣象局也預測，下周一至下周五因南方雲系北移，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區也有局部短暫陣雨。

吳聖宇於個人臉書粉專指出，今（30）日受到東北季風影響，北部、東半部雲量偏多、天氣稍涼，並且有短暫陣雨機會，中南部平地仍維持多雲到晴，南部及東南部山區午後仍有局部熱對流降雨，北部、東北部溫度較為偏涼，白天高溫會降到22至24度，與昨日相比下降8度以上，花東地區26至28度，中部地區是28至30度，南部地區則會有31至33度的高溫，南北溫度差異明顯。

吳聖宇表示，周日起東北季風強度會進一步增強，跟熱帶擾動引進的南風水氣在海南島至南海北部形成鋒面，大量的雲雨帶在這邊建立，並且順著中高層西風逐漸往台灣移動，北部、東半部持續有短暫陣雨，降雨的情況會比今日明顯一些，雨勢不大，但是降雨時間可能較長，中部、南部也將轉為多雲或陰，山區有局部短暫陣雨。

吳聖宇提醒，從今起至下周二（5月2日），降雨的情況會越來越多，溫度也將越來越涼，跟前幾天悶熱、偏向午後熱對流降雨的天氣差異會很大，若有活動安排的話也要做好雨天備案。

中央氣象局也預測，周日（5月1日）的東北季風增強，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周一至周二（5月2日至3日）受東北季風影響，北部及東北部天氣仍涼，下周三（5月4日）起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；下周一至周五（5月2日至5月6日）南方雲系北移，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區也有局部短暫陣雨。