中央氣象局今天發布梅雨季預測，今年5至6月的梅雨季總雨量以正常至偏少的機率較大、氣溫則以正常至偏暖的機率較大，氣象局提醒，梅雨季總雨量雖無明顯增減趨勢，但降雨時間有更集中、降雨強度有更強的現象，除容易造成災害外，同時也增加預報的困難度，呼籲應做好防汛準備。

中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，今年春雨較平均值增加約2成、達391.5毫米，相較去年的少雨則約增加1倍左右。

呂國臣說，梅雨季經常會有滯留鋒面常徘徊在台灣附近，並產生連日豪雨，並伴隨短時強降雨現象，但也會有冷熱交替明顯、出現極端高溫等情況，台灣梅雨季雨期發生的時間，氣候上約為5月後半月至6月前半月，預估今年5月中下旬有機會建立大尺度夏季季風環流型態，但預報不確定性高，仍需滾動性更新。

呂國臣表示，預估未來一季的雨量正常至偏少機率高，且5月及6月正常偏少、7月為正常，至於未來一季的氣溫皆是正常至偏暖。

呂國臣提醒，梅雨經常帶來劇烈天氣變化，發生時要注意豪雨、雷擊、強陣風、小範圍冰雹或龍捲風，而豪雨發生時應提防積水和土石流問題，也應注意中央氣象局發布的豪雨特報，嚴防災害。

而近年氣候變遷情況加劇，呂國臣指出，如以百年溫度變化可以發現，過去台北35度高溫集中在6月後，但近年台北近年來5月就有35度出現的可能，甚至一直持續到9月，且出現許多極值，可以看出全球暖化過程、極端高溫日數增加且提早。