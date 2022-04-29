今、明兩天晴朗穩定，各地高溫逾30度，中南部上看36度，局部地區午後有陣雨機率。5月進入梅雨季，周日將有首波鋒面報到，全台天氣驟變；緊接著「熱帶擾動」水氣移入，5月2日起至5日，大雨或雷雨連炸，應慎防！
每年5、6月是梅雨季節，「入梅」前夕天氣相當不穩定。今上半天天氣晴朗，高溫均逾30度，中南部甚至達35、36度，熱對流發展至午後，局部地區有短暫雨或陣雨機率。
氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指今晨低溫20多度，白天大幅回暖，明顯炎熱。下半天低層水氣增多，陣雨或雷雨機率提升，天氣變得不太穩定。
最新模式模擬，周日將有一道鋒面及東北風南下，迎風面地區好天氣暫告一段落，轉為有雨、微涼。下周一（2日）至下周四（5日），熱帶擾動水氣匯入鋒面，全台各地都有雷雨機率。吳德榮特別提醒，應觀察鋒面、熱帶擾動交互作用所帶來的雨勢。
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