受南方雲系北移及東北季風增強影響，今起到周二全台有雨，其中周一、周二水氣最多，中南部及東半部降雨時間長，北部雨較短暫，同時氣溫下降，今北部氣溫越晚越冷，周一整天及周二清晨氣溫降到最低，中部以北、東北部低溫16度，高溫不超過20度。

氣象局表示，今天南方雲系逐漸北移加上東北季風增強，台灣附近水氣變多，東半部持續有雨，北部短暫陣雨，中南部局部短暫陣雨；氣溫方面，北台灣天氣比昨天更涼，越晚越冷，白天高溫19到22度，晚上降到17、18度，其他地方夜晚低溫約19到22度，白天中部高溫降幅較多，中部及花東高溫從30度以上降到24至26度，南部28到31度。

氣象局表示，周一、周二（2日、3日）南方雲系北移及東北季風持續影響，北部及東北部天氣會很涼，其他地方也將轉涼，周一整天及周二清晨，中部以北及東北部低溫只有16、17度，其他地方約19、20度，白天高溫北台灣不超過20度，其他地方較前一天也會明顯下降，周二白天各地氣溫稍回升，周一、二天兩天也是雨最多的時候，各地都容易出現陣雨，中南部及東半部降雨時間長，北部則較為短暫。

氣象局表示，周三（4日）起東北季風減弱，氣溫逐日回升，周三至周六（7日）南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部且短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部也有局部短暫陣雨。