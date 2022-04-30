花蓮引進夏雪芒果，因果肉飽滿多汁，有「芒果界LV」的美稱，不過因雨勢，致著果不良。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮引進夏雪芒果種植，果肉飽滿多汁，有「芒果界LV」的美稱，品質與產量逐步成長，不過今年2、3月連續降雨，導致著果不良，受損面積15公頃，另玉里鎮西瓜也出現著果不良、異常裂果等災情，受損程度2至3成，農業處連日來勘災，確認已達現金救助標準，縣府提報農委會啟動現金救助，即日起開放受災農友申請。

農業處長陳淑雯說，玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉是縣內夏雪、蜜雪芒果的主要產區，栽種面積約83公頃，夏雪芒果經改良後，結合土芒果、愛文與金煌的優點，帶土芒果的香氣，兼具愛文芒果細緻果肉，有「芒果界LV」的美稱。但今年因降雨授粉不佳，導致著果不良，受損面積15公頃，災損程度30％，救助額度每公頃9萬元。

此外，花蓮西瓜產量是全台之冠，栽種區域以壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮為主，以華寶品種為主，陳淑雯說，今年2月下旬到3月連續降雨，玉里鎮大西瓜有裂果、爛果情況，勘查發現玉里鎮栽種191公頃大西瓜中，約百公頃受災，損害程度約20％，農委會公告救助額度每公頃6萬元。

西瓜受災面積似有擴大，連日勘災，發現瑞穗生產的大西瓜也有同樣災損情況，農政單位已前往勘查確認受損面積，評估達救助標準，農業處也將向中央爭取現金救助。縣府提醒，受災農友即日起到5月9日，可到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理。