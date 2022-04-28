高雄市今年龍眼樹受氣候影響，導致開花率不到5成，高雄市政府農業局日前再次確認災損原因，研判為受1月雨害及2月下旬霪雨影響致災，導致龍眼開花情況不佳，另荔枝樹雖然年初開花率普遍有6成，但2月底連續低溫，伴隨酸雨、強風接連肆虐，導致玉荷包授粉結果不良，產量較去年減少3成，果率僅剩2成，經勘災小組4月27日確認荔枝災損情況已達現金救助門檻，函送中央爭取救助，倘公告救助，玉荷包每公頃救助9萬元、黑葉荔枝每公頃6萬元、龍眼每公頃6萬元。

高雄市農業局表示，高雄市龍眼種植面積約1387公頃，今年普遍未開花，開花率未達5成，另荔枝有3045公頃，以玉荷包為主，約有2400公頃，因2月底至3月初的連續低溫，導致整體產量較去年減少3成，嚴重田區著果率僅剩2成。

此外，高市府農業局爭取現金救助，還包括那瑪夏水蜜桃、茂林區土芒果、全市改良種芒果、台農6號艷麗荔枝等均已開辦現金救助，農業局表示，4月22日完成高市紅肉李災害確認，目前已送中央爭取救助，26日及27日邀集改良場及農糧署組成勘災小組，第四度展開龍眼及荔枝災情確認，已確認受災達2成以上，公文急送中央，可望納入救助。

農業局長張清榮提醒農友，災損後務請農友第一時間向區公所通報災情，市府才能儘早啟動勘災程序，給予農友復耕復建的補助與支持。

另高市改良種芒果及茂林區土芒果刻正受理的現金救助申報，受理期限至4月29日止，農業局呼籲受災損失2成以上之農友，務必於申報期限內，向土地所在地區公所申辦。