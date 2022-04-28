花蓮今新增303例確診個案，找不到感染源的社區感染與疫調中人數高達262人，佔新增總數的86.4％，衛生局坦言，社區已出現廣泛性感染，找源頭已不重要，公告確診病例所屬傳播鏈圖示意義不大，明起將不再公告。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣醫療照護專線。（羅亦晽翻攝）

花蓮今新增303例確診個案，其中目前找不到感染源的社區感染語疫調中人數突破100例，高達262人，佔新增總數的86.4％，衛生局坦言，社區已經出現廣泛性感染，找源頭已不重要，公告確診病例所屬傳播鏈圖示意義不大，明天開始也將不再公告。

303例新增案例中，慈濟醫院再添3人，門諾醫院2人，部立花蓮醫院7人，黃昏市場9人，中華市場1人，萬榮鄉馬遠部落婚宴3人，宜蘭羅東婚宴延伸6人，外縣市10人，社區感染212人，疫調中50人。

衛生局長朱家祥指出，花蓮疫情愈來愈嚴峻，若將今天新增的確診病例中，有源頭的部分統計起來，僅41人，占總數13.6％， 至於找不到源頭的86.4％，經比對發現其中有更多更複雜的串聯，很難釐清，代表社區內已經面臨廣泛性的社區感染，找感染源頭已不重要，不過仍會持續疫調，並針對特殊職場進行討論。

朱家祥也提到，玉里榮民醫院昨新增的2名個案，經同仁深入了解，發現確診者不是該院員工，而是外送東西到醫院的人，由於目前縣內新增的個案太多，在交叉比對疫調過程中，有時會發生誤差，因此從明天開始，就不會再公告確診病例的所屬傳播鏈圖示，迄今意義已不大。

另，衛生局昨天在疫調中發現有名確診者，23日晚上曾到豐濱鄉港口村參與一場150人大型聚會，經衛生局昨晚在港口村與鄰近的靜浦村設立快篩站，共269人前往篩檢，結果都是陰性。

由於基隆市日前爆發一名確診婦人不幸於家中身亡的消息，朱家祥強調，若縣內任何確診者或隔離者在家中有任何醫療需求，可撥打衛生局醫療專線（03-8230089），晚上10點則可撥打北中南區醫深夜緊急醫療專線，分別為慈濟醫院（03-8563532）、鳳榮分院（0905-258738）以及玉榮分院（03-8887001）。

針對花蓮新增1名死亡個案，朱家祥說明，該名患者因肝癌末期住進安寧病房，並在期間染疫，不過他有簽署放棄急救同意書，雖然自己認為其死因為癌症末期，不過上周得知該案後，經通報中央，仍被判定為與疫情有關。