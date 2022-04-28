苗栗縣議會副議長李文斌的張姓隨行秘書傳出確診，苗縣衛生局目前緊急疫調中，縣議會預計28日下午1點清消，李文斌等接觸者目前都已接受PCR採檢，相關報告還未出爐。

根據了解，張姓隨行秘書平時都跟李文斌跑行程，昨天27日有前往議會李的辦公室開會，因縣議會近日正值定期會期間，有不少議員建議改視訊會議，但還未決定，相關細節仍待通知。