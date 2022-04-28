獨／苗栗副議長隨行秘書確診！縣議會下午緊急清消 12:152022/04/28 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣副議長李文斌隨行秘書傳出確診，縣議會目前正值定期會期間，有議員建議改視訊開會。（李京昇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣議會副議長李文斌的張姓隨行秘書傳出確診，苗縣衛生局目前緊急疫調中，縣議會預計28日下午1點清消，李文斌等接觸者目前都已接受PCR採檢，相關報告還未出爐。 根據了解，張姓隨行秘書平時都跟李文斌跑行程，昨天27日有前往議會李的辦公室開會，因縣議會近日正值定期會期間，有不少議員建議改視訊會議，但還未決定，相關細節仍待通知。 疫情燒進議會、立院 她心驚膽跳：早點確診算了 本土確診今破萬？醫曝單日10萬時間點 雙北這天達高峰 #副議長 #秘書 #苗栗議會 #李文斌 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診將破萬！染疫職災心慌慌 賴香伶籲放寬職災傷病給付 11:432022/04/28 政治 總質詢遲到藐視議會 高市原民會主委遭請出議場 09:352022/04/28 政治 藥師求救 快篩實名制當機 網呼叫他救援 11:442022/04/28 生活 盧秀燕接觸確診者遭居隔 今視訊主持防疫會議 11:212022/04/28 生活 傳本土確診今破1萬3 健保系統當機 指揮中心下午說明 09:362022/04/28 生活 台中首傳消防員確診 全隊33人居隔 04:102022/04/28 地方新聞 《產業》台灣人體生物資料庫駐點中研院 鑽研精準健康 10:242022/04/28 財經 國會助理確診再＋1 綠委證實辦公室全數採「3＋4」 09:502022/04/28 生活 防疫保單大量理賠 產險業恐現增資潮 04:102022/04/28 財經要聞 基隆女確診2天家中病逝 女兒哀慟：視訊引魂7次才成功 08:512022/04/28 社會 實名制快篩開賣 苗栗多家藥局一早就秒殺 10:522022/04/28 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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