總質詢遲到藐視議會 高市原民會主委遭請出議場 09:352022/04/28 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市原民會主委阿布斯因遲到遭請出議場。(曹明正攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會總質詢28日上午由國民黨議員宋立彬、陳若翠、李雅芬聯合質詢，原民會主委阿布斯在9點鐘響後才進議場，當時巿長陳其邁等局處首長已就坐，議長曾麗燕也在主席台，讓宋立彬認為藐視議會，當場將阿布斯請出議場。 宋立彬、陳若翠、李雅芬今聯合質詢，昨天即傳出將有人將被趕出會場，讓高巿府議會連絡人大為緊張，不過外傳的首長沒被趕出議會，反倒是阿布斯因為遲到被請出議場，宋立彬要求官員不要太傲慢，不尊重議會。 台南違規選舉廣告滿天飛 議會吵翻 不畏疫情 南市府會聯手擴大舉辦母親節活動 #議場 #宋立彬 #議會 #阿布斯 #總質詢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自主健康管理還到議會 民進黨議員挨批恐釀破口 04:102022/04/22 地方新聞 曾與周玉蔻接觸仍到議會 藍營抨擊綠議員成破口 13:022022/04/21 生活 陳其邁向議會告假缺席總質詢 今早與陳時中視訊會議 09:142022/04/25 政治 市府拆違規選舉廣告惹議 南市議會開議首日吵翻天 15:412022/04/13 政治 國民黨高市議員登記 團體戰提前炒熱選戰 12:372022/04/14 政治 傳高雄暴增逾300例 議會總質詢到一半陳其邁突告假 10:352022/04/27 生活 七股科工區無環保用地 經發局允改善 04:102022/04/15 地方新聞 北市聯醫副總院長確診 19日曾赴市議會開會 08:322022/04/21 生活 罕見！勞動局疑洩漏勞檢資料 北市議會決議移送檢調 16:252022/04/13 政治 新北民眾黨酸藍綠議員太老 挨批歧視長者 04:102022/04/19 地方新聞 新北議會國民黨團交接 廖先翔：盼年底選舉爭取更多席次 13:572022/04/14 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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