高雄巿議會總質詢28日上午由國民黨議員宋立彬、陳若翠、李雅芬聯合質詢，原民會主委阿布斯在9點鐘響後才進議場，當時巿長陳其邁等局處首長已就坐，議長曾麗燕也在主席台，讓宋立彬認為藐視議會，當場將阿布斯請出議場。

宋立彬、陳若翠、李雅芬今聯合質詢，昨天即傳出將有人將被趕出會場，讓高巿府議會連絡人大為緊張，不過外傳的首長沒被趕出議會，反倒是阿布斯因為遲到被請出議場，宋立彬要求官員不要太傲慢，不尊重議會。