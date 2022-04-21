資深媒體人周玉蔻確診新冠肺炎，民進黨籍台中市議員周永鴻18日才上過她的節目，21日上午到議會後得知訊息，經快篩陰性後離開；此外，助理日前確診的議員施志昌仍在自主健康管理期間，今天卻到議會開記者會，議會國民黨團抨擊兩人行為恐形成破口，呼籲民代自律，不要視法令於無物。

國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華表示，這幾天疫情升溫、大家神經緊繃，民進黨民代卻沒有以身作則，曾與確診者接觸還到議會，恐將病毒帶入；藍營議員張廖乃綸憂心說，家中還有2名不能接種疫苗的幼童，雖周永鴻初驗為陰性，但過去有陰轉陽案例，很擔心影響到家人與周邊人員。

黨團執行長黃健豪指出，周玉蔻說她昨天有打電話給近日接觸的來賓、表示她確診，依中央流行疫情指揮中心的規定，密切接觸者必須居家隔離10天、自主健康管理7天，周永鴻知道自己有潛在風險，還到議會，呼籲不分黨籍的民代不要造成他人困擾與行政人員負擔。

議員陳政顯也說，自主健康管理期間不能群聚，綠營民代卻故意為之，難道有個顏色帶在身上就可以視法令於無物？呼籲所有民代以身作則。

周永鴻表示，他沒有接到周玉蔻的電話通知、也未接到匡列簡訊，上午到議會後才聽聞周玉蔻確診消息，立即快篩後離去，目前快篩結果為陰性，立即取消行程並將入住檢疫所。施志昌則說，依照自主健康管理的規範，他全程戴口罩、與記者保持安全距離，開記者會未違反相關規範。

議會表示，依照相關因應措施，自主健康管理者可到研究室以視訊方式開會，至於是否違反防疫規範？將由衛生局審酌釐清；議會今天也將全面進行清消。