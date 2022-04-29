受霪雨等氣候因素影響，導致台南市龍眼農損情形嚴重，行政院農業委員會29日公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。市長黃偉哲表示，凡符合災害救助資格的農戶，可於4月30日至5月9日止，向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局長李建裕表示，此次公告龍眼災損每公頃救助6萬元，符合資格的農民請於4月30日至5月9日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會、或農業金庫提出申請。

台南市龍眼農損天然災害現金救助低利貸款