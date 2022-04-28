君帆工業今日申請上櫃案 16:032022/04/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，君帆工業公司（4584）在今（28）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是電機機械業。 根據櫃買中心資料顯示，君帆工業公司成立於1983年4月間，董事長為胡進財，主要經營業務是液壓元件、氣壓元件、系統整合等，送件時資本額為2億4,780萬元。君帆工業公司2021年業績，營收11億3,692萬元，稅前盈餘1億8,529萬元，稅後盈餘1億2,307萬元，每股盈餘5.07元。 汎銓今日送件申請股票上市 利百景公司 申請登錄興櫃戰略新板 #君帆工業 #元件 #申請上櫃案 #櫃買中心 #日送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 同欣電 首季賺逾半個股本 04:102022/04/28 證券．權證 龍進塗佈製程 獨步全球 04:102022/04/21 產業特刊 今年來4檔可持續發展債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 風青4月26日起得為融資券 15:552022/04/25 財經 今年來13檔永續發展債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 金穎生技4月26日起得為融資券 15:552022/04/25 財經 5月業績發表會 九連發 04:102022/04/28 證券．權證 今年來2檔社會責任債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 深耕汽車電子20年 鈺鎧科技營收大躍進 16:092022/04/18 財經 櫃買興櫃戰略新板合格投資人3月戶數爆發性成長 09:232022/04/18 財經 晉椿 今恢復原融資比率 04:102022/04/28 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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