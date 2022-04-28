櫃買中心表示，君帆工業公司（4584）在今（28）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是電機機械業。

根據櫃買中心資料顯示，君帆工業公司成立於1983年4月間，董事長為胡進財，主要經營業務是液壓元件、氣壓元件、系統整合等，送件時資本額為2億4,780萬元。君帆工業公司2021年業績，營收11億3,692萬元，稅前盈餘1億8,529萬元，稅後盈餘1億2,307萬元，每股盈餘5.07元。