櫃買中心表示，利百景環保科技公司（7578）在26日送件申請登錄興櫃略新板股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，利百景公司成立於2010年11月間，董事長兼總經理為鍾政祐，主要經營業務是事業廢棄物處理（焚化處理、物理處理）及再生溶劑銷售等。送件時資本額為2億9,072萬元。利百景公司2021年業績，營收3億3,700萬元，稅前盈餘4,541萬元，每股盈餘1.58元

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