利百景公司 申請登錄興櫃戰略新板 19:192022/04/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，利百景環保科技公司（7578）在26日送件申請登錄興櫃略新板股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，利百景公司成立於2010年11月間，董事長兼總經理為鍾政祐，主要經營業務是事業廢棄物處理（焚化處理、物理處理）及再生溶劑銷售等。送件時資本額為2億9,072萬元。利百景公司2021年業績，營收3億3,700萬元，稅前盈餘4,541萬元，每股盈餘1.58元 櫃買本周新股四連發 全球資產管理公司 現金為王 #利百景 #公司 #申請登錄興櫃 #戰略新板 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斥資千萬打造友善育兒環境 基隆港教保中心8月營運 17:202022/04/26 生活 櫃買中心愛地球 倡導綠色營運 04:102022/04/25 證券．權證 奔騰思潮》台鐵公司化，安全性是假議題（練鴻慶） 17:512022/04/25 海納百川 多元信託系列報導－公司留才一大利器 員工持股信託 助企業穩定經營 04:102022/04/25 投資理財 《櫃買市場》風青明起開放信用交易 16:492022/04/25 財經 馬斯克入主 推特執行長：公司未來發展不明 12:522022/04/26 國際 風青4月26日起得為融資券 15:552022/04/25 財經 《金融》集保股東會視訊平台 58家公發公司採用 16:292022/04/26 財經 《櫃買市場》金穎生技開放信用交易 08:212022/04/26 財經 信實、美達 4/29上櫃掛牌 16:492022/04/26 財經 裕大公司 力學量測相關檢測儀器專家 04:102022/04/25 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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