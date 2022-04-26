基隆港務分公司為營造職場友善育兒環境，斥資1700萬元，於中正區設置「職場互助教保服務中心」，預計招收2歲至未足6歲幼兒，總計60名。港公司表示，將於8月正式營運，以員工為優先申請對象，有餘額再對外開放。

基隆港務分公司協助員工兼顧家庭與工作，整合公司內部資源，運用既有空間進行室內外整改，不僅創建教育環境，也提供多元教保服務。基隆港務分公司指出，未來整棟建築物將朝向產業群聚規畫，引入共生的產業結構，如安親班、才藝班、書局及親子相關產業等，讓建築和周圍城市的社區環境能有所連接、共生。

基隆港教保中心園區規畫面積約486坪，室內約126坪，設有2間教室，皆採大面積採光窗戶，另設有多用途的活動空間，供幼兒進行不同場域的探索遊憩，另比照非營利幼兒園建置設備及規模，提供戶外活動空間。基隆港務分公司指出，室外面積約360坪，將建置符合幼兒安全法規的活動器材，豐富幼兒室外活動體驗。

基隆港務分公司提及，教保中心將請社團法人台灣幼兒早期教育協會經營，預計招收滿2歲至未足6歲幼兒，共2班、60位名額，以公司簽訂聯合提供教保服務契約的員工，為優先招收對象，如有餘額，將對外開放。

基隆港務分公司進一步說明，教保中心建置工程預計6月30日完工，最快8月正式營運，為讓家長了解教保中心經營情況，3月16日及4月21日已舉辦4梯次招生說明會，介紹園區空間規畫、未來經營方向及教學理念等，並進行交流座談，反應相當熱烈。