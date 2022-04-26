疫情指揮中心經專家會議核准莫德納疫苗可用於滿6歲至11歲接種，自5月2日起接種。（雲林縣政府提供）

雲林縣26日新增27名確診者，其中5名是無症狀感染者，其餘為輕症。全台26日起實施最新「3＋4」居家隔離政策，到今（26日）為止，雲林縣有1436人居隔，預計27日將有1394人解除隔離，居隔人數銳減為42人。

衛生局長曾春美指出，中央流行疫情指揮中心宣布25日起僅作重點疫調，不再有案號、除非特殊也不再公布足跡；重點疫調對象是同住者、同班同學、同事、醫院、住宿型機構。

曾春美表示，全台26日起實施最新「3＋4」居家隔離政策，3天居家隔離、4天自主檢疫，快篩陰性後才可戴口罩外出工作、上學、採買生活必需品，但不得餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸。

雲林縣目前居家隔離中人數1436人，預計明（27日）將有1394人解除隔離。

雲林縣長張麗善表示，疫情指揮中心經專家會議核准莫德納疫苗可用於滿6歲至11歲接種，自5月2日起接種，可採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」模式執行，雲林縣以校園集中接種為主來規畫。

張麗善強調，年滿6歲至11歲學童接種莫德納疫苗作業，須經家長詳閱及簽署意願書後始得以接種，家長如有疑慮可事先諮詢長期為幼兒看診的醫師意見。