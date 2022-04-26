居家隔離「3＋4」再放寬！ 取消第三天快篩

3+4居家隔離方案上路首日，回溯已隔離逾3天者，達到前3天隔離解除標準人數共6.7萬人，指揮中心指揮官陳時中說，居家隔離者在自主防疫期間，若不出門，可不快篩。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，強化防疫量能及韌性，接觸者匡列居家隔離3+4方案今天起上路，已隔離逾3天者，一律以今天作為隔離迄日，明天即可進入自主防疫，有外出需求須快篩陰性；隔離未達3天者，由系統自動計算接觸日次日起算3天。

據中央流行疫情指揮中心統計，達到「3+4」解除前3天隔離標準人數共6.7萬人，陳時中今天下午在疫情記者會中表示，若民眾有外出需求，原本手邊已有分配到快篩可先使用，若有需要快篩可與地方政府聯繫。完成3+4天居家隔離及自主防疫措施後，沒規定還需要進行自主健康管理。

針對台北市擴大「以篩代隔」對象，外界質疑出現中央、地方不同調，陳時中強調，據日前公布的「以篩代隔」規定，就是開放各地主管單位提出有需要「以篩代隔」對象群，地方向中央報備即可。

中央通過接觸者3+4居家隔離新制，但雙北喊話自主健康管理加快篩，減輕基層負擔，希望儘速試辦。新北市長侯友宜認為中央的措施仍不夠使匡列總數減少，因此市府團隊昨天深夜緊急擬出「居隔轉型試辦草案」，今天送交衛福部，試辦計畫可否通過備受矚目。

陳時中說，新北市提出取消密切接觸者強制居家隔離，也就是說從第0天起，僅需要快篩陰性，就可以外出，新北市試辦公文是否以送達衛福部仍待了解，昨天專家會議中討論，多數專家仍然認為完全取消接觸者居家隔離腳步太快了。