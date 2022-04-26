南投縣確診個案一覽表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府26日公布17例確診個案，其中兩個家族8人感染、某家族確診5人經追溯接觸史，發現感染源是曾祖母到桃園探親染疫，回家後，假日時親友家庭聚會，匡列密切接觸者共20人，其中4人包括媳婦、孫子、侄媳還有5歲的曾孫女PCR陽性確診。

另一家族感染確診3人，因為親友烤肉、聚餐、唱歌加上聊天，同餐共食及娛樂無法戴好口罩，因此染疫。

陳南松表示，家庭感染常見於聚餐、聚會、近距離聊天、唱歌等，提醒民眾非必要，請勿與非特定對象共餐及脫口罩聊天。盡量利用通訊視訊問安的方式進行；暫時不參加公共場所聚會、聚餐活動及跨縣市外出旅遊，也避免至人口密集密閉場所，將有助於減少發生家庭感染的風險。

陳南松表示，預防COVID-19感染最好的方式就是接種疫苗，南投縣第一劑接種率81.2％（領先全國平均值0.5％），第二劑接種率76.3％（與全國平均值相同），第三劑接種率55％（落後全國平均值0.8％），因此提醒尚未接種疫苗民眾，請盡速完成接種3劑疫苗，降低感染造成的重症、住院或死亡風險。