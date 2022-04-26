台北農產運銷公司爆發群聚感染，目前有118人確診，市議員鍾小平26日質疑，染疫人員不斷增加，人力不足使蔬果量少價揚，讓市民荷包大失血。北農對此回應，目前交易市場作業可順利完成，已提出人力備援措施。

鍾小平今前往北農會勘，拍賣員受疫情影響，原本80人剩下27人，理貨員也有3分之1感染，北農為此下令減少蔬果數量造成售價上升。

他認為，北農只有員工快篩並不夠，必須納入業者，建議每周快篩1至2次，上千名攤商即使打完3劑也該PCR，人力空缺可找臨時工。

對此，北農主祕路全利回應，北農確診人數共計118人，今天蔬菜批發交易總進貨量1713噸，平均價格每公斤27.3元，比起24日增加300多噸進貨量，目前交易市場整體作業可順利完成。

路全利說，北農從業人員22日起須打滿3劑才能進批發市場，但第3劑資料無法與中央系統介接，預計本周可與中央介接，另近期已提出6項人力備援措施。

6大措施包括，拍賣區併組拍賣填補暫時性拍賣人力空缺、分流延長拍賣時間、擴大預約交易減少人際接觸、調度人員支援拍賣作業、分散至到貨量、召回退休拍賣員協助。

北市市場處批發市場科長張育瑋說，市府將視疫情發展控管，依實際運作情形評估是否有需要休市。