台北市去年有位16歲馮姓少女，11月10日接種第一劑BNT疫苗後，月底發生不良反應、12月30日過世，但因北市衛生局犯下行政疏失，未取得死亡證明及火化，導致馮女遺體在殯儀館內躺上3個多月，臉部凍到不成人形，家屬心如刀割，此事遭新黨踢爆，衛生局坦言忙中出錯，現已完成相關作業。

新黨台北市議員潘懷宗及擬參選人郭榮先、季節今舉行協調會解決爭議。潘懷宗表示，家屬懷疑馮小妹死因與疫苗有關，立刻線上申請預防接種受害救濟案，按理衛生局應承接後續作業，但市府卻長達3個月沒動作，未在期限內順利完成，導致家屬驚慌失措，想咎責卻找無失職人員，據悉該員已調離現職。

眼看女兒過世後百日無法下葬，家屬只能用苦不堪言形容，郭榮先轉述馮母說法，指家中還有6歲腦麻、氣切的小女兒，且馮家為低收入戶家庭，生活開支雪上加霜，還要強忍喪女之痛，在悲傷中勇敢的站起來，挺身而出為家庭遺憾盡最大努力。

郭榮先指出，馮母向他陳情前已找過多名立委、議員，卻都毫無音訊，行政單位、司法單位也互踢皮球、毫無共識，令她心力交瘁，他認為疫情當前，這不會是個案，希望能協助馮家解決問題，而非像柯市長冷血傲慢地說「打疫苗還會死掉，只能算他運氣不好」。

如今馮女遺體還在北市立第二殯儀館冰庫存放，潘懷宗說，馮母看見女兒大體被冰凍到不成人形，深感痛苦，自責地說對不起女兒，望她能一路好走。由於遺體百日未火化，連帶衍生了4.8萬的大體存放費，殯儀館起初向家屬追討，但馮家無力負擔且此案具有爭議，現已確立開立死亡證明書、驗屍，並重新計算寄存費用。

北市衛生局表示，去年底逢疫情忙碌及人員異動，未能及時處理，已進行內部檢討及流程改善。針對本案，2月份已責成主管及承辦人專案處理，並蒐集及調閱各醫院相關病歷資料，現於4月初完成作業，全案函送社團法人國家生技醫療產業策進會審議。