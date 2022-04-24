彰化縣消防局隊員宋明哲，自掏腰包並串聯民間資源，完成水域專用遺體袋發明， 一舉改變台灣水域救援的作業模式，榮獲今年「總統創新獎」青年組殊榮。

消防員的工作不只是冒險深入火場，風災、震災、斷橋等急難事故救助，也是他們的責任範圍；除了拯救性命，有時也得與不幸身故的亡者近距離接觸，想完成任務，必須同時擁有優異的體能表現，以及強大的心理素質。

今年40歲的消防員宋明哲，從不畏懼救災風險與驚悚場面，唯獨無法忘懷那些在任務中難免遇見、遺體未獲得尊嚴對待的罹難者。基於罹難者理應與倖存者獲得同等「協助」的初心，宋明哲運用下班時間，靠一台老舊筆電的小畫家程式，一筆一筆勾勒出讓救難人員方便使用的「遺體袋」設計圖，期望協助意外罹難者得以尊嚴姿態，走向生命終點。

這位不具設計背景、也無充裕資金的基層公務員，足足花了3年時間才完成可用的設計圖。他自掏腰包找廠商試做，讓「水面作業型遺體袋」從腦中構想化為現實；隨後又說服公益團體訂購產品，再捐贈各地方政府消防隊使用，達成將發明落地應用的目標。

這項以人為本的發明與鍥而不捨的過程，讓宋明哲獲得第五屆「總統創新獎」青年組肯定，評審讚譽：「面對處處想改善的環境，他不走衝撞體制的激烈道路，而是透過消防員身分、發明作品與獎項光環，讓更多廠商從純然做公益、推廣企業形象，支持個人研發回饋國家社會等動機，發揮產研合作的民間力量潛能。」

「所有事情最難的都是踏出第一步，我沒有亮眼的學經歷與地位，曾寄40幾封信給大企業，請他們支持研發都沒有下文，但我沒有放棄……。所以我相信，只要勇敢去努力，小兵也能立大功。」從沒想過能憑發明獲獎的宋明哲，語氣有些激動。

一場打撈作業 萌生研發念頭

投身消防體系前，宋明哲的身分是聯合後勤司令部陸軍少校補給官，負責八軍團救災人員服裝與寢具調配。擔任軍職時，他就因漢光演習任務，而研究過國內外多款遺體袋，結果發現這項配備多缺乏特殊功能性，且帆布材質放置多年後，易因脫膠沾黏無法使用。

2009年，宋明哲曾參與莫拉克風災的救災後勤任務，卻因無法親赴災區救援而感到遺憾，心中萌生轉換跑道從事消防工作，進而在2013年決定告別軍旅生涯，於2015年到彰化縣消防局服務。

進入消防體系後的第一次打撈浮屍任務，就令宋明哲深受震撼，畫面至今歷歷在目。那是2016年溽暑，他獲報轄區內水域出現浮屍，抵達現場後，看見一具遺體趴在水深達大腿、不到二坪大的灌溉水閘門間，「跟假人模特兒一樣全身僵直，旁邊是瓶瓶罐罐的垃圾，還有一隻翻肚的烏龜在漂。」

接下來的打撈行動，是促使他研發遺體袋的主因。

「我們3人跳進水中，徒手用抱的，另外兩人在水面上拉，5個人費盡一番功夫才將遺體放在岸邊，但因葬儀社、警方還沒到，遺體連白布都沒蓋，就直接躺在柏油路上。」宋明哲回憶，「這對罹難者是尊重的嗎？如果是我的家人，我會很不忍心。」他坦言，過往消防訓練只教育如何救活人，沒有教過如何處置遺體。回家後，他反覆思忖，該怎麼設計更好的屍袋來執行打撈作業，保留他們最後一絲尊嚴。

顧及亡者尊嚴 救援更有溫度

利用下班空閒時光，宋明哲抱著一台N、A、T按不出來的二手筆電，構思半年，用小畫家繪製出水域專用遺體袋草稿，再靠存款與信貸上百萬元，自費產品的樣品、模型、找專家繪製立體3D圖、專利申請費用等；接著，他翻出過去研究遺體袋時，留下傳統遺體袋的西華企業老闆李錦昌的聯繫方式，又花了兩年時間，共同將設計圖化作產品。