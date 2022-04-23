為彰顯政府反貪腐決心，法部部22日與經濟刑法學會共同舉辦「聯合國反貪腐公約(UNCAC)修法研討會」，針對UNCAC所揭示而與台灣現行法制尚有差異的「企業賄賂罪」、「外國公務員或國際組織官員行收賄罪」、「法人刑事責任」三個修法議題，邀請各界專家、學者進行深入研討及交流。

這次研討會由法務部次長陳明堂、蔡碧仲及經濟刑法學會理事長陳子平擔任不同場次主持人，邀請的專家、學者包括政治大學副教授李聖傑、中原大學副教授洪兆承及德國哥廷根大學法學院博士生馮聖晏，高檢署檢察官張書華、檢察官李進榮及士林地檢署檢察官黃睦涵，藉由深入專業的對談，協助台灣持續推動反貪腐與國際接軌。

日前法務部廉政署甫公布聯合國反貪腐公約第二次國家報告，即將進行第二次國際審查，上開研討會透過學界及實務不同角度的對談及交流，共同探討落實公約揭示原則的各種途徑，除了作為法務部後續修法重要參考，也可成為國際審查的重要指標，使台灣反貪腐成就再次獲得國際肯定。