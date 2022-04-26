疫情持續升溫，台北市的醫療量能吃緊，尤其是急診室的護理人員忙得不可開交，加上近日天氣熱，護理人員必須穿著三級裝備在大太陽底下，幫民眾PCR，台北市護理師工會理事長陳玉鳳也在臉書指出，請大家告訴大家不要去消耗急診量能，也請不要刁難急診護理人員及協助醫事人員和行政人員。

和平院區的郭醫師也在臉書指出，單線急診，小夜4小時46人次，大夜23人次。等送加護病房2人次，OHCA確診一人次，轉院一人次，遊民街友數人確診1人，腦出血IHCA 1人次，等床住院6人，還好有兒科急診火力支援幫忙採檢，貼切的寫出急診近期的狀況。

陳玉鳳也指出，看了也是很難過，這大太陽底下，溫度這麼高，護理人員穿三級裝備，可想而知有多熱不舒服，民眾也好好思考第一線的護理人員很辛苦，尤其是急診醫護人員，要面臨各式各樣的人，更加辛苦。

陳玉鳳也呼籲，請民眾不要刁難急診護理人員及協助醫事人員和行政人員，政府也應該明確措施，而不應該每天滾動式修正，畢竟國外輕症感染問題已經超過5到6個月之久，可台灣超前部署有處理嗎？還有沒有看見醫療量能不足的問題。

陳玉鳳也反應第一線醫護人員的心聲，她指出，目前「以篩代隔」僅針對第一類和第二類的防疫人員，難到醫護人員沒有家人嗎？現在急診室人滿為患。

北市聯合醫院姜冠宇醫師也反應，有病患兩次快篩陽性，即可以當作是確診，不用跑到醫院再篩，他說，有確診病人沒等PCR結果，也不看健保快譯通就跑到同事的門診，這樣的行為恐怕會讓門診一堆候診的人遭殃。