新竹市公共化幼兒園今年將新增6班共增加130個招生名額，更首度在建功、民富、朝山3所附幼設立2歲幼幼專班，113學年還將有新竹幼兒園與新竹附幼新建增班，屆時總招生名額可達1896名。

市長林智堅表示，新竹市出生率全國名列前茅，當全國廢校減班，唯獨竹市增班建校，自他上任起更全面提升教育環境，致力讓孩子有更舒適環境學習，也推動新校園運動，讓學生有具美學、安全的學習環境。

市府教育處指出，新竹市公幼及非營利幼兒園4月22日公告招生簡章，今年公幼新設3班2歲幼幼專班，分別於建功、民富及朝山國小附設幼兒園，共招收40位滿2歲以上幼兒。

為避免家長久候，此次招生採優先入園資格生與一般生分流登記，優先入園資格生登記日期為5月23、24日，一般生為5月26、27日，5月28日抽籤，招生簡章除可至各園所索取外，亦公告於新竹市學前教育網（https://reurl.cc/moqrxM）及招生網站（https://reurl.cc/XjeqA7）。

教育處說明，竹市目前設有28所公立幼兒園及8所非營利幼兒園，除市立幼兒園、新科、建華及華德福非營利幼兒園為設籍竹市學童都能登記外，各國小附設幼兒園、高峰、陽光、南寮及關埔非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記；福林非營利幼兒園則以北門與載熙國小學區相同辦理登記；未附設幼兒園的國小學區幼兒得就近登記鄰近的國小附設幼兒園。

市府同時表示，此次開放招生的公幼，包括已完工啟用的茄苳國小附幼、三民國小附幼、高峰非營利幼兒園、關埔非營利幼兒園及華德福非營利幼兒園。其中三民附幼以「美學為根，美術館型空間」，灰白色調的圓弧狀建築，全採光玻璃天窗，無樑板寬闊空間，讓孩子能盡情跑跳。

高峰非營利幼兒園以「園所為家，童話城堡般環境」，白色斜屋頂將美感融入校園與環境，減少制式化，增加家的溫馨感；華德福非營利幼兒園則以「自然為師，探索館型教學」，建築設計減少非必要遮蔽，讓孩子直接感受天氣變化與季節更迭，提供「沉浸式」自然體驗。

市府指出，未來更規畫與社區共享綠地的新竹市立新竹幼兒園，及老幼共學的新竹國小附設幼兒園，預計113學年再提供8班（含3班幼幼專班），198個平價優質的教育機會。