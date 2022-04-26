股東會旺季即將到來，集保結算所建構的「股東會視訊會議平台」2.0版已於4月正式上線提供服務，今（26）日由晶圓代工廠力積電搶頭香採行，迄今已有58家公開發行公司公告採用，5月採用的大型指標性公司共有27家，讓股東在兼顧防疫下亦能行駛股東權益。

每年5、6月為公發公司股東會旺季，但「與病毒共存」已是國際間對新冠肺炎防疫政策共識，急速上升的染疫人數，讓投資人思考是否親自出席實體股東會。集保對此建構「股東會視訊會議平台」，並因應公司法等相關規定修正，於4月1日正式上線推出2.0版。

集保「股東會視訊會議平台」2.0版由力積電搶頭香，為今年首家採行視訊會議平台的公司，事前登記近百名投資人全程透過視訊轉播方式，無需冒群聚風險即可線上聽取公司經營團隊對於未來營運方向報告，以文字提問方式與公司互動，並針對各項議案行使股東投票權。

集保表示，包括今年首家採行的力積電，目前已有58家公發公司公告採行，5月依序採行的大型指標性公司，分別有京城銀、華新、信義、南亞科、新光金、陽明、台塑化等共27家公司，股東們可以把握時間上網登記，以視訊方式參與股東會。

集保董事長林修銘說明，使用「股東會視訊會議平台」的投資人，務必在「股東e票通」功能首頁點選「視訊會議平台」，首次登入需填寫e-mail完成註冊作業，再選定參與股東會，在召開日前3～30日間完成登記。

林修銘提醒，註冊、登記2個事前步驟，必須在股東會召開前完成。平台會在股東會開會前2日寄發e-mail提醒，在股東會開會當日登入「股東會視訊會議平台」完成報到手續、點選觀看直播、文字提問及參與議案投票等，不僅為防疫盡心力，也能免去舟車勞頓辛苦。

林修銘表示，台灣持續精進數位環境，股東會各項平台循序漸進完成建置，股東會前電子投票可透過「集保e手掌握」App、證券商下單App、「股東e票通」網站等3種途徑來進行，當天議程參與則可透過「股東會視訊會議平台」來完成。

林修銘認為，公開發行公司善用數位平台，可使規畫的股東會召開時程不受疫情干擾且更有效率，且投資人不用親自出席，即可充分參與公司重大議案、盈餘分派討論過程，可說一舉數得，對資本市場發展有很大裨益。