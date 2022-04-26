特斯拉執行長馬斯克成周一成功敲定了以440億美元現金收購推特（Twitter）的交易，未來這個擁有數百萬用戶且受到全球領導人偏愛的社群媒體平台將把控制權轉交給這位世界首富。

對於這個已經擁有16年歷史的社群平台而言，這是一個關鍵性的時刻。崇尚絕對言論自由的馬斯克曾公開批評推特的內容審核，稱推特決定發文優先排序的演算法應該公開，也曾批評推特給予廣告客戶過多權力。

政治活動人士預期「馬斯克當權」意味著減少內容審核，以及恢復美國前總統川普等被封鎖的帳號。保守派人士對推特將減少內容控制的前景歡呼，但有些人權活動人士則擔心仇恨言論將因而增加。

馬斯克表示，推特的服務將調整為對用戶更友善，例如設立編輯鍵，以及打擊發送大量廢文的「垃圾郵件機器人」（spam bot）。

在馬斯克提出收購提議後，推特董事會曾決定採取「毒丸」策略削弱馬斯克的收購能力，馬斯克因此揚言將繞開董事會，直接向推特股東收購股權。

周日媒體報導，知情人士透露推特股東要求公司與馬斯克展開收購協商的聲浪越來越高，儘管這位世界首富表明430億美元已是他「最佳和最終」的出價。

路透社報導，股東要求推特與馬斯克達成協議的壓力越來越大，許多人找上推特，要公司不要錯失交易機會。

《華爾街日報》周日報導，在馬斯克披露已經備妥465億美元的收購資金後，推特高層正在重新評估馬斯克的出價，且嘗試談判的意願以乎更高一些。

迫於股東壓力，推特開始與馬斯克談判，最後雙方以馬斯克出價的每股54.20美元、總金額達440億美元成交。

馬斯克發布聲明表示，言論自由是民主運作的基石，而推特是數位世界的廣場（town square），人們在這裡討論對人類未來至關重要的問題。

周一推特股價上漲5.7%，收在51.70美元。與馬斯克披露已買進9%推特股份的前一日收盤價相比，這筆交易溢價近40%，但每股54.20美元的價碼仍然遠低於推特去年的股價高點每股約70美元。

這筆交易已經獲得推特董事會通過，目前仍待股東會表決。在監管方面，分析師表示，應該不會遭遇阻礙。

川普周一接受媒體訪問時表示，他不會重回推特。這位美國前總統的相關公司Digital World Acquisition Corp正在打造名為Truth Social的社群平台。Digital World Acquisition周一股價大跌12.90%，收在35.71美元。

白宮未對這筆交易發表評論，僅表示拜登總統長期對社群平台傳播錯誤信息的力量感到擔憂，這些平台必須承擔責任。