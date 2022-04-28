壽險業2021年大賺逾3,600億元，究竟能發多少現金股利，最快5月揭曉。保險局主秘蔡火炎28日公布，已有八家壽險公司遞件申請發放現金股利，即原先已知的國泰、台灣、遠雄、保誠人壽外，再加富邦、南山、中國及合庫人壽，八家合計申請590多億元。蔡火炎表示，八家都在審查中，最快5月初將有核准案。

基本上八家公司都有先跟保險局溝通過，申請金額不會過份離譜，若八家都取得核准，今年將是壽險大股東拿到最多現金股利的一年。

先前已公告或已知要發現金股利的公司，包括國壽申請239.19億元、富壽申請155.78億元、台壽申請46億元、遠壽12億、合庫人壽7.23億元，中壽、南山及保誠則未公告，估計約在獲利12~20％之間，因此八家合計約申請590億元出頭。

原先金管會規劃最快4月底、5月初即會陸續有現金股利核准案，但蔡火炎表示，4月底前恐已不可能，但仍加緊審查中，預計5月初應有核准案。