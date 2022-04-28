櫃買中心表示，數泓科技公司（6855）在今（28）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是其他電子業。

根據櫃買中心資料顯示，數泓科技公司成立於2006年6月間，董事長為游祥鎮，主要經營業務是數位手工具產品之研發、製造與銷售，送件時資本額為1億9,216萬元。數泓科技公司2020年業績，營收4億4,433萬元，稅前盈餘1億2,017萬元，稅後盈餘9,627萬元，每股盈餘5.34元。