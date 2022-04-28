數泓科技今日申請上櫃案 16:032022/04/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，數泓科技公司（6855）在今（28）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是其他電子業。 根據櫃買中心資料顯示，數泓科技公司成立於2006年6月間，董事長為游祥鎮，主要經營業務是數位手工具產品之研發、製造與銷售，送件時資本額為1億9,216萬元。數泓科技公司2020年業績，營收4億4,433萬元，稅前盈餘1億2,017萬元，稅後盈餘9,627萬元，每股盈餘5.34元。 汎銓今日送件申請股票上市 風青4月26日起得為融資券 #數泓 #科技公司 #申請上櫃案 #櫃買中心 #日送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華景電4/14得為融資券交易 16:472022/04/13 財經 金穎生技4月26日起得為融資券 15:552022/04/25 財經 利百景公司 申請登錄興櫃戰略新板 19:192022/04/26 財經 今年來4檔可持續發展債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 甲尚公司申請登錄興櫃一般板股票 10:122022/04/13 財經 晉椿 今恢復原融資比率 04:102022/04/28 證券．權證 今年來13檔永續發展債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 Q2戰略新板 自然人合格投資人抽獎 開跑 04:102022/04/14 證券．權證 上櫃排行榜 穩懋蟬聯第一 04:102022/04/16 財經要聞 今年來2檔社會責任債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 櫃買興櫃戰略新板合格投資人3月戶數爆發性成長 09:232022/04/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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