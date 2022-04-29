縣長楊文科為打造新竹縣成為樂齡宜居的友善城市，上任後恢復3千元敬老福利津貼，今年擴大福利範圍，訂定排富機制，提供2005年8月1日後戶籍遷入新竹縣、設籍滿10年的長者，每人發給1萬元敬老禮金，從5月1日起開始申請，預計約有3000名弱勢長輩受惠。

縣長楊文科指出，敬老年金申請期間為5月1日至7月31日，預計10月4日發放，呼籲符合資格的阿公、阿婆收到通知後，備妥申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺影本、個人所得證明、財產清單及其他證明文件，向戶籍地的鄉鎮市公所提出申請後，由縣府審定。

新竹縣政府從1994年起發放敬老福利津貼（俗稱老人年金），出現不少遷戶籍領老人年金的現象，前縣長邱鏡淳將原本每人每月6000元的老人年金降至1500元，並規定2005年8月1日以後設籍者不能領。

縣長楊文科上任後收到許多民眾陳情，將老人年金調升回3000元，目前並未放寬敬老福利津貼設籍年限，縣府經衡量財務負荷後，決定今年重陽節發給1萬元敬老禮金。

社會處長李國祿指出，敬老禮金發放的對象為2005年8月1日以後設籍新竹縣，截至今年10月4日重陽節已持續設籍滿10年的長者，排富條件與敬老津貼相同，估計約有3000千弱勢長輩能申領。

楊文科說，為達到「老中青幼統統照顧」施政目標，他上任以來新竹縣社會福利預算成長了20億元，除恢復老人年金每月3000元、新生兒營養補助及國中小學加碼為聰明營養午餐，並透過積極開源節流、招商引資，達到還債117多億元，建立起新竹縣樂齡宜居的目標。

敬老禮金排富條件為，已領取敬老津貼，或已享有國家照顧，如現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置者、領取軍人退休俸、老年農漁民福利津貼、領有榮民就養給與者、政務人員、公教人員、公營事業人員月退休職金或一次退休者，及一年度個人綜合所得總額50萬元以上、個人所有土地及房屋價值合計500萬元以上，將不發放禮金。