暫停實體授課情形

暫停實體授課情形

暫停實體授課情形

暫停實體授課情形

新竹縣29日確診案例破百到115例，關西國中2名學生確診，該2班將暫停實體授課7天，另上館國小、大同國小、二重國小與中山國小也都有學生確診，都按規定暫停實體授課。

29日新增暫停實體授課的學校有，竹北市十興國小、六家高中（高中部）、安興國小、道禾幼兒園，竹東鎮財團法人信誼基金會附設新竹縣私立工研幼兒園與道禾幼兒園，關西鎮關西國中與南和國小，新豐鄉新豐國小。補習班則新增竹北市妮可補習班、黃羽補習班。