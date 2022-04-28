新竹縣學生確診學校 暫停實體授課情形 18:472022/04/28 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 暫停實體授課情形 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 暫停實體授課情形 暫停實體授課情形 暫停實體授課情形 暫停實體授課情形 新竹縣29日確診案例破百到115例，關西國中2名學生確診，該2班將暫停實體授課7天，另上館國小、大同國小、二重國小與中山國小也都有學生確診，都按規定暫停實體授課。 29日新增暫停實體授課的學校有，竹北市十興國小、六家高中（高中部）、安興國小、道禾幼兒園，竹東鎮財團法人信誼基金會附設新竹縣私立工研幼兒園與道禾幼兒園，關西鎮關西國中與南和國小，新豐鄉新豐國小。補習班則新增竹北市妮可補習班、黃羽補習班。 嘉義縣＋22 全縣6校11班停上實體課程 北市校長盼恢復實體課 今拍板 #暫停 #實體授課 #新竹縣 #學生確診 #幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學生憂畢旅泡湯 陳其邁宣布：國高中以市內辦理為原則 17:302022/04/28 生活 因應「3＋4」上路 新北市確診班級即起居家學習7日 17:072022/04/27 生活 新竹縣暫實體授課狀況 估5月6日讓6至11歲學童接種疫苗 21:482022/04/26 生活 大疆創新開槍 暫停俄烏業務 04:102022/04/28 全球財經 國北教申請遠距教學到期末遭駁回 教育部揭原因 10:092022/04/27 生活 竹縣＋115 無症狀佔比4成多 居家照護累計376人 15:472022/04/28 生活 高雄幼兒園又爆虐童 陳其邁指示嚴辦 04:102022/04/27 地方新聞 遠東生技 研發ApoX防毒霸體外噴劑 04:102022/04/27 專題周報 疫情緊繃 彰化確診首破百 預防性停班課倍增 15:452022/04/28 生活 陸無人機製造商大疆 暫停在俄烏業務 17:302022/04/27 兩岸 新竹縣快篩試劑搶購系統一度當機 92家藥局40分鐘賣光 11:462022/04/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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