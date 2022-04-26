暫停實體課程

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新竹縣停實體授課學校新增十興國小1名學生疑似確診，該班27日暫停實體課程1天，補習班部分新增竹東鎮育田美語，因大同國小確診生就讀，全補習班暫停實體授課到30日。

新竹縣教育局指出，中央已核准莫德納疫苗可用於6歲至11歲兒童接種，每劑接種0.25mL，新竹縣接種作業採取「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」，由學校先行調查校園集中接種意願，尊重家長選擇自行帶孩子到醫療院所接種。

教育局表示，將視學校前置作業規畫情形安排接種時間，4月27日至5月3日為家長考慮期，5月4日至5月5日為彙整資料期，預計5月6日開始施打。

教育局提醒學校務必將接種須知發給家長參考，並考量到兒童及青少年接種mRNA疫苗後可能出現的反應、及罕見且多數為輕微的心肌炎或心包膜炎的症狀，提供至少7天時間讓家長充分考量。

學生若至醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假，並不列入出缺席紀錄。學生接種疫苗後若有不良反應，亦可申請疫苗假，並以3天為原則，必要時得延長。學生於疫苗假期間，家長若有照顧學生的需求，其中1人得申請防疫照顧假。