未來不再發放防疫包給居家隔離者，改以有快篩試劑的愛心袋，確診者則持續發放防疫包。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受影響學校共64校，143位學生、8位教職員確診。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭今（26日）增加126人染疫，包含收容所新增1名工作人員確診，魚販群聚案新增3人，南澳鄉則新增13人，該13人中有5人為晶園會館喜宴衍生出來，剩餘個案疫調中；宜蘭縣長林姿妙表示，將跟進中央25日宣布的新政策，於27日正式解除隔離，縣府即日起至5月1日前全力補發快篩試劑。

今日新增個案中，收容所新增1名工作人員確診，累積人數250人，其中包含27位工作人員、4位工作人員的親人與219位收容人；縣政府將持續提供足夠的醫療照護與生活支持。

晶園會館喜宴案再新增7人，累計233人；魚販群聚案則新增3人，已累積46人確診；而25日下午在大溪漁港提供篩檢服務，總計篩檢358人，目前還在分析中。至於南澳鄉今天新增13人確診，其中5人是晶園喜宴案的衍生案、有1人與金岳喜宴有關，4人已知感染源，另3人正在疫調中。

而新增確診學生數共11人，全校停課部分，新增清溝國小、公正國小、礁溪國小、馬賽國小等4校；部分班級停課部分，新增南安國小、力行國小、員山鄉立幼兒園、私立康乃爾幼稚園、私立光樺幼兒園等5校，受影響學校共64校，143位學生、8位教職員確診。

面對中央新政策，林姿妙表示，宜蘭現有3000多人正在居家隔離，27日正式解除隔離，但現有防疫包中僅2支快篩試劑，縮短居家隔離天數為3天，加上4天自主防疫，須有5支快篩試劑，縣府將在3天內發放完成。

林姿妙說，未來不再發放防疫包給居家隔離者，改以有快篩試劑的愛心袋，確診者則持續發放防疫包；也呼籲中央儘速給宜蘭縣更多快篩試劑，以補足缺口。

因疫情嚴峻，林姿妙指出，即日起學校應取消跨縣市戶外教學及畢業旅行，縣內戶外教學則建議縮小規模辦理；至於學校畢業典禮希望改用線上方式辦理，校慶、運動會等大型活動請延期或取消。