據上海市衛健委今天（26日）通報，上海市昨天（25日）本土新增近1萬7000例新冠病毒本土個案，包括1661例確診及1萬5319宗無症狀感染，其中968例確診是早前的無症狀感染，其餘都在隔離管控或相關風險人群排查中發現。

另外，上海本土新增52例死亡個案，年齡從33歲至100歲不等。所有死亡個案患者都有基礎疾病，包括肝臟腫瘤晚期、慢性阻塞性肺病、高血壓及糖尿病等，他們入院後經搶救無效死亡，直接死因是基礎疾病導致。

★北京昨新增本土32例確診及1例無症狀感染

據北京市衛健委今天（26日）通報，昨天（25日）新增32例新冠病毒本土確診，及1例無症狀感染病例，無新增疑似及境外輸入個案。確診個案中多人都是在校學生，住在朝陽區，已經入住定點醫院，屬輕症病例。

北京擴大核酸篩查範圍，從今天至周六，對11個區開展3輪核酸檢測，在此期間，北京暫停文藝演出、體育賽事、展銷促銷等大型聚集性活動。北京市政府表示，目前所有感染者都在管控範圍，朝陽區及周邊區域核酸檢測結果都是陰性。