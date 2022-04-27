嘉義縣27日公布22人確診，居隔陰轉陽有21人，出現症狀採檢確診1人，年齡介於7歲至94歲，包括3名國小學童，衛生局說，確診者多來自群聚感染，包括中庄營區再加3人、太保工廠案延伸和2家庭群聚，另中庄營區全營昨篩檢551人，快篩125人陰性，另有426人還在等PCR採檢報告中，目前全縣停止實體課程班級有11班，受影響含幼兒園有6校。

縣府指出，全縣目前居家隔離87人，確診輕症居家照護32人，因應居隔新制3＋4，首批296人已解除隔離，翁章梁表示，居隔新制3＋4政策上路，縣府會在居隔防疫包內配置5支快篩試劑，提醒隔離民眾居隔前3天不可外出，第4天起自主防疫，自主防疫每天快篩若陰性者，可戴口罩外出工作及採買生活必需品，上班期間維持社交距離，在自己座位脫口罩飲食，學生因到校上課染疫風險高，因此「完全不能到校」，必須待3＋4結束後，即第8天才能恢復上課。

另朴子國小今傳有一名學生確診，校方已發出通知，指確診童班級今起至5月3日停課，5月4日復課，另該名學生確診前2天上課的科任老師及4月26日下午課後舞蹈班學生，依規定從今天起停止上班上課3 天，針對此案，衛生局表示會列在明天新增個案裡，目前還在疫調、匡列人員中。

由於嘉縣確診案例多為群聚場域居多，縣府也提醒民眾避免不必要的集會，尤其是餐敘活動。衛生局長趙紋華也說，居家照護部分，嘉義縣備有200台血氧機，提供慢性病、長者..等經評估有需求者使用。