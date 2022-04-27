本土疫情持續升溫，全台單日確診數逾6000例，衛福部長陳時中估算，台灣死亡率可能比紐西蘭高，但不至於到香港的程度。台大公衛學院教授陳秀熙分析，目前國內確診年齡分布以20到49歲為主，70歲以上長者雖然疫苗覆蓋率不及紐西蘭，但感染人數僅占3％，和紐西蘭一樣低，表現令人刮目相看。目前台灣確診數仍遠不及紐西蘭，「雖然有很多艱鉅工作，但我們一定要比紐西蘭更好」。

全球染疫死亡人數突破620萬，陳秀熙指出，縱觀各國經驗，加護病房（ICU）使用率和死亡率呈現正相關，我們應學習如何調整ICU使用率和住院率；從日本、南韓、英國的感染軌跡來看，都有高疫苗覆蓋率，利用這個優勢減少重症，並且讓輕症和無症狀不要占用醫療資源，就可以達到最佳曲線。

而經常被當作台灣防疫榜樣的紐西蘭，自然感染率達15％，但可維持0.05％的低死亡率。陳秀熙指出，紐西蘭疫情從今年2月中旬升溫，住院率也節節上升，直到第七周，利用自發性的居家隔離、居家照護等措施，讓無症狀個案不要占用醫療資源，住院率及ICU使用率慢慢下降，死亡率也下降。

陳秀熙強調，探討國外感染軌跡時，不能在未經調整或探討原因之下，直接應用在台灣疫情推估；台灣確診數雖然上升中，但住院率、ICU使用率、致死率還是遠低於紐西蘭，希望台灣可以學習到在大流行中保持優質化醫療，打造低致死率的雙贏局面。

另外，每個國家感染曲線最重要的是年齡分布，尤其擔心老人和兒童，可能造成重症死亡和社會成本增加。台灣目前確診年齡分布集中是20到49歲，70歲以上僅佔確診人數的3％，和紐西蘭差不多。

香港70到79歲追加劑施打率不到4成、80歲以上僅16％，70歲以上確診者占比高達12％，是台灣的4倍，因此不宜將香港經驗直接應用於台灣疫情預測。而韓國70到79歲追加劑接種率高達9成，80歲以上也有84％，但可能因為疫苗失效、突破性感染或個人防護措施不足，導致70歲以上感染人數仍占8％。

至於紐西蘭，70歲以上追加劑接種率高達9成，而確診數占比約3％。陳秀熙指出，台灣長者疫苗覆蓋率較紐西蘭低，但確診數占比和紐西蘭差不多，可能是個人防疫做得充足，表現讓人刮目相看，這也解釋了為何台灣死亡率低於他國。他強調，台灣目前確診數仍遠低於紐西蘭，「未來還有很多艱鉅工作，我們一定要比紐西蘭更好」。