新冠肺炎持續升溫，居隔3+4的新政策昨（26）日正式上路，不過買不到快篩、兒童疫苗等問題還是存在。民眾黨立委蔡壁如表示，防疫物資與人力要確實到位，防疫政策也應該滾動式調整，避免讓兒童、家長及教育人員等被混亂的防疫政策追著跑。

蔡壁如在臉書表示，雖然兒童重症率不高，但依目前規劃，兒童5月才開始接種莫德納疫苗，且兩劑間隔長達12周，就算目前完成接種也要等到7月底才能打第2劑，可謂是緩不濟急，且台灣目前使用的藥物，適用對象也都是12歲或18歲以上，「兒童若不幸確診，只能仰賴兒童自身的抵抗力以及支持性治療」。

蔡壁如指出，對於確診兒童來說，最需要的是密切關注病情發展與妥善照護，但目前家長若要請假照顧小孩，到底是要在兒童停課、隔離還是確診後才能請假，請假的名目到底是事假還是防疫照顧假，其實許多家長都仍「霧煞煞」。

蔡壁如說，政府與學校應要有管道讓家長確實接受到最新的指引，防疫物資與人力應該要確實到位，防疫政策也要隨疫情滾動式調整，避免讓兒童、家長、與教育人員被多變的疫情追著跑外，還被混亂的防疫政策追著跑。