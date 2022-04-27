居家隔離「3＋4」新制上路，新北市今有2萬8361人解隔，比昨爆增約2萬人，解隔民眾買不到快篩劑，全都擠到衛生所領取公費快篩劑，以至於今各區公所門口擠爆滿排隊人潮，現場大亂，新北市衛生局只好緊急調派人力幫忙處理。

衛生局表示，解除居隔民眾本人可親至衛生所領取快篩劑，尚在居隔中民眾可請親友或家人帶領，除外各區衛生所外，接下來會請區級關懷中心協助發放，如真的沒辦法前來領取，會透過個案方式處理，由區級關懷中心送到住處或採快遞寄送，將採多元方式來派發快篩劑。