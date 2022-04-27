嘉義縣今公布22人確診，包括陸軍十軍團234旅水上鄉中庄營區3名官兵，以及太保市工廠員工的家人，衛生局長趙紋華說，有21人是被匡列隔離陰轉陽，另1人是出現症狀後採檢確診，至於中庄營區官兵昨已完成快篩，全數陰性，針對密切接觸者PCR結果未出爐。

趙紋華說，全縣目前居家隔離87人，確診輕症居家照護32人，因應居隔新制3＋4，首批296人已解除隔離，詳細確診狀況會等中央流行疫情指揮中心記者會後，再詳細說明，嘉義縣長翁章梁持續呼籲完整接種疫苗、戴口罩、勤洗手，注意居家環境清潔，落實生活防疫措施。