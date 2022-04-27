因應居隔「3＋4」上路，新北市今公布新的停課標準，教育局表示，配合縮短居家隔離天數3＋4天，新北市學校出現確診該班暫停實體課程，也配合調整為居家學習7日，即日起開始實施。

教育局說明，另確診或密切接觸者就讀班級達全校1／3以上或達10班以上，若學校評估需實施全校暫停實體課程，則以進行居家學習7天為原則。

教育局表示，新措施今起實施，已通知各校調整暫停實體課程日程，請學校妥適向家長說明與溝通。因新北市幅員廣大，學校分布都會及偏鄉受疫情影響情況也不一，當學校遇有特殊情況與教育局討論，會尊重學校需求與決定。

教育局統計目前受影響停課學校共234所學校及幼兒園，約占全市學校及幼兒園15.95％，強調學校從健康、經濟與學習三大思維做好彈性應變機制，另進一步落實快速匡列、校內防疫及環境清消，並做好師生居家照護關懷。

針對「高風險教職員工生」，包含確診者(PCR陽性)及密切接觸者(居家隔離)之相關班級進行線上教學。評估「低風險教職員工生」，如非密切接觸者及無關聯者，則採實體課程到校上課，並請非密切接觸者落實自我健康監測，其他人員落實日常防疫。